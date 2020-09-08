Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,05

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России второй день подряд держится на отметке 1,05, максимальной с начала месяца. В Москве этот показатель уже три дня составляет 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных во вторник данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Лишь в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже единицы. Это Красноярский край (0,98) и Подмосковье (0,99).

В Иркутской области он равен единице, а в семи остальных регионах превышает эту отметку. В Свердловской области показатель составляет 1,04, в Санкт-Петербурге, где впервые с 19 июля выявили более 200 заболевших за сутки, 1,05. В Нижегородской, Ростовской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил 1,07, а в Воронежской области - вырос до самой высокой с 7 августа отметки в 1,08.

Показатель отражает рост заболеваемости в стране в последние дни: начиная с 4 сентября, в России выявляют более 5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В последний раз подобная статистика регистрировалась 12-15 августа.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.