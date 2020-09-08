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Титов предложил принять закон о выплатах для выпускников детдомов

По словам бизнес-омбудсмена, сумма должна быть не меньше материнского капитала, так как сирот в России гораздо меньше, чем рождающихся детей

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил принять закон о фиксированных выплатах для выпускников детских домов по достижении ими совершеннолетия.

"Что если нам обратиться сегодня с предложением в Государственную думу и принять закон "детдомовский", что каждый ребенок, который уходит из детского дома или, может быть, от приемных семей [по достижении совершеннолетия], имеет права на определенную сумму в начале", - сказал Титов в ходе общения с воспитанниками детских домов Новосибирской области.

По его словам, воспитанник детского дома сможет сам решать, куда потратить эти средства. Наряду с выплатами на первого ребенка, целевое использование этих средств должно быть согласовано. Вместе с этим определенный процент от данной суммы омбудсмен считает правильным выдавать воспитаннику на руки.

Он пояснил ТАСС, что сумма выдаваемого капитала должна быть не меньше материнского. Титов добавил, что это связано с тем, что число сирот в России гораздо меньше, чем число рождающихся детей. Кроме того, он подчеркнул, что такой законопроект должен быть инициирован Законодательным собранием Новосибирской области.

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