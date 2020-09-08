Около 2,5 тыс. человек с коронавирусом в России находятся в палатах интенсивной терапии

АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Почти 90 тысяч человек с коронавирусной инфекцией находятся в стационарах в России, еще около 2,5 тыс. помещены в палаты интенсивной терапии. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочего визита в Архангельск.

"Актуальность коронавирусной инфекции не сошла на нет <...>. Почти 90 тысяч пациентов находятся в стационарах, 2 500 с лишним пациентов находятся в палатах интенсивной терапии", - сказал министр на молодежном форуме "Сделано в Арктике".

Мурашко также отметил, что на сегодняшний день в России развернуто около 90 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, но в случае необходимости их число можно будет увеличить без больших затруднений благодаря "койкам двойного назначения".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 035 789 случаев заражения, выздоровели 850 049 человек, умерли 17 993. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.