Опрос: большинство россиян считает, что в борьбе с пандемией пройдена половина пути

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (64%) считает, что пандемия коронавируса еще не закончилась и "мы находимся в середине пути", при этом 24% верят, что все уже позади. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно данным опроса, наибольший пессимизм проявили 12% респондентов, которые заявили, что "все только начинается".

Говоря о сферах, которые затрагивает пандемия, 55% сказали, что коронавирус - это угроза здоровью и жизни людей, 47% россиян назвали его экономической и политической проблемой. В то же время примерно каждый пятый респондент (19%) считает проблему коронавируса преувеличенной и нереальной.

Исследование проводилось в сентябре 2020 года. В нем приняли участие 1 500 респондентов в возрасте старше 18 лет по всей России.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 27,3 млн человек, свыше 892 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 035 789 случаев заражения, выздоровели 850 049 человек, умерли 17 993. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.