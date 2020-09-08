Участок Ейской трассы до Тимашевска на Кубани реконструируют до конца 2023 года

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Реконструкция трассы на участке от Краснодара до Тимашевска на Кубани, которая позволит вдвое увеличить пропускную способность дороги, завершится до конца 2023 года. Об этом в ходе осмотра трассы губернатором региона Вениамином Кондратьевым сообщил вице-губернатор края Анатолий Вороновский.

Пробки являются серьезной проблемой для Краснодара. При этом в город ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет.

"До конца 2023 года участок [трассы] от Краснодара до Тимашевска, который мы начали строить в декабре прошлого года, будет полностью завершен в исполнении первой категории", - сказал Вороновский.

Он отметил, что первый этап реконструкции трассы уже завершился, до конца 2020 года будет завершен второй этап, а до 2023 закончатся все работы. Глава региона отметил, что в настоящее время дорожный фонд региона составляет 33 млрд рублей, что превышает сумму 2015 года более чем в два раза, когда фонд составлял 14,5 млрд рублей.

"Если мы уже начали, надо завершить. К Ейской трассе не приступали десятки лет. Сегодня мы за это взялись, значит, наша задача сегодня сделать ее магистралью и трассой первой категории", - заметил Кондратьев.

В прошлом году Вороновский сообщал, что власти Краснодарского края планируют реконструировать узкий участок трассы Краснодар - Ейск на подъезде к обходу Краснодара, а также построить на нем пять транспортных развязок и площадку для отдыха водителей. На дороге организуют движение по четырем полосам в оба направления с разделенными встречными потоками, расчетная скорость движения составит 120 км/час. Протяженность участка, который предстоит реконструировать, составляет 22 км: это район выезда из станицы Новотитаровской при пересечении с Дальним западным обходом Краснодара до станицы Медведовской, где начинается четырехполосный участок дороги перед Тимашевском