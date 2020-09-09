На Камчатке в дни губернаторских выборов пройдет голосование за благоустройство территорий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Жители Камчатки смогут в дни губернаторских выборов - 11, 12 и 13 сентября - проголосовать за варианты благоустройства городских и поселковых территорий, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

C 2020 года по инициативе врио главы региона Владимира Солодова на территории полуострова запустили проект, в рамках которого в каждом населенном пункте будут строить как минимум один уличный объект для отдыха или спорта на выбор самих жителей.

"Какие объекты благоустройства будут построены в населенных пунктах Камчатского края в следующем году, жители региона смогут выбрать уже в ближайшие дни - с 11 по 13 сентября. В поселках, где количество избирателей менее ста человек, решение будет принято на традиционном собрании граждан, во всех других будут организованы отдельные избирательные участки", - уточнили в пресс-службе.

Итоги голосования подведут в ночь с 13 на 14 сентября, результаты опубликуют 15 сентября в средствах массовой информации, на сайтах органов местного самоуправления и в социальных сетях.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора Камчатского края будут проходить 11, 12 и 13 сентября 2020 года.