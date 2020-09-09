Менеджер из Приморья высадил на своем дальневосточном гектаре первые 500 кустов винограда

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Топ-менеджер строительной компании Дмитрий Иванов посадил на своем дальневосточном гектаре в Надеждинском районе Приморского края первые кусты винограда. Как он рассказал корреспонденту ТАСС, на первичную обработку земли, поиск устойчивых к холоду сортов и подготовку саженцев ушло 2,5 года.

По его словам, несмотря на сложные климатические условия, в советское время в Приморье площадь виноградников в исчислялись десятками тысяч гектаров. Большая их часть исчезла или заросла травой в 1980-1990 годах, и сегодня этим бизнесом по старой памяти занимаются единичные предприниматели в небольших объемах. При этом Приморский край имеет огромный потенциал, в том числе и для экспорта вина в ближайшие азиатские страны и приема иностранных гостей.

"По программе "Дальневосточный гектар" весной 2018 года мы вместе со всеми родственниками взяли сразу девять участков, потом еще сагитировали друзей, и теперь общая площадь земли нашего коллектива - 16 гектаров. Решение сделать именно виноградник и производить вино, было принято по нескольким причинам. Во-первых, это красиво: в Европе, кроме собственно дохода от плодов, виноградники пользуются популярностью у туристов. Во-вторых, в Приморье этим почти никто не занимается, а, значит, потенциал у рынка велик", - рассказал собеседник агентства.

Взяв землю возле села Алексеевка в Надеждинском районе, будущие виноделы начали с расчистки и раскорчевывания участка, до которого даже круглогодичной дороги нет, поскольку летом она полностью зарастает. На это ушло почти полтора года. Немало времени пришлось потратить на изучение юридической стороны будущего производства вина и поиск сортов, которые подойдут к непростым условиям региона.

"Одна из главных проблем в выращивании винограда в Приморье - это достаточно прохладное лето. Большинство сортов к такому не готовы, поэтому нужно высаживать только очень ранние сорта. Также есть проблема бесснежных зим, когда земля может промерзнуть и уничтожить неподготовленные корни. Это вынуждает использовать холодостойкие растения, либо прививать черенки к корням устойчивых к холодам растений. Используя все полученные знания, мы высадили первые 500 кустов винограда", - пояснил Иванов.

По его словам, три-четыре года растения будут приживаться, прежде чем начнут плодоносить в достаточном объеме. Самым лучшим возрастом винограда для производства считается от 20 до 40 лет, поэтому к сегодняшней работе Дмитрий относится как к долгосрочной инвестиции в фамильное дело.

Программа "Дальневосточный гектар"

Программа "Дальневосточный гектар" позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более ста новых населенных пунктов в макрорегионе. Всего за время действия программы земельные участки в ДФО взяли почти 84 тыс. человек.