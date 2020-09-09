Рособрнадзор: идея сдавать ЕГЭ-2021 только поступающим в вузы требует широкого обсуждения

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вопрос организации ЕГЭ в 2021 году только для выпускников, поступающих в вузы, требует широкого общественного и экспертного обсуждения. Об этом заявили в среду ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Из-за пандемии в 2020 году ЕГЭ могли сдавать только те выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения.

"Решение о том, применять ли подобную практику в будущем, должны принять законодательные органы и органы управления образованием. Конечно, такому решению должно предшествовать широкое общественное и экспертное обсуждение, которого, насколько мы знаем, пока не проводилось", - отметил представитель пресс-службы.

При этом в пресс-службе добавили, что ситуация с ЕГЭ в 2020 году "была вынужденной, но оказалась рабочей". "Нагрузка на инфраструктуру снизилась, количество выпускников, пришедших на экзамены, уменьшилось почти на 10%. Около 71 тыс. выпускников не стали сдавать ЕГЭ, поскольку он не был необходим для получения аттестата об окончании школы", - отметили в Рособрнадзоре.

На участие в ЕГЭ в 2020 году было зарегистрировано около 714 тыс. человек.