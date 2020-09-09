Генпрокурор пообещал увольнять прокуроров за безразличие к интересам граждан

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов пообещал увольнять прокуроров за безразличие к интересам граждан и сведение работы к "бумажным успехам". Об этом он заявил в своем первом большом интервью в новой должности.

"Уверен, заслужить авторитет перед обществом можно только делами. На это я ориентирую прокуроров, которые иногда увлекаются наращиванием количественных показателей, превращая этот процесс в самоцель. Это, естественно, никак не помогает простым гражданам, которым безразличны бумажные успехи", - заявил он в интервью "Коммерсанту".

"Я поставил задачу жестко пресекать игры со статистикой, оценивать работу прокуроров не по числу мер реагирования, а по их результатам, по степени удовлетворенности людей надзорной деятельностью", - заявил генпрокурор. "Бывает так, что прокурор считает свою работу выполненной после того, как обратился с представлением в орган власти. А какие меры в итоге приняты по этому документу, чтобы решить проблему, ему неинтересно, - отметил Краснов. - Будем искоренять такое отношение к работе, ведомственный интерес не должен превалировать над интересами человека, общества и государства".

Он напомнил, что присягая (при вступлении в должность), прокуроры обязуются чутко и внимательно относиться жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость. "Поэтому есть все правовые основания для того, чтобы исключать из наших рядов сотрудников, нарушивших клятву. Многие уже почувствовали на себе серьезность новых требований, и дальше ответственность за безразличие будет только расти", - отметил Краснов.