Новые экотропы появятся в заказнике в Ленобласти среди 100-летних хвойных деревьев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Новые экотропы и велосипедная тропа появятся в 2020 году в природном заказнике "Колтушские высоты" в Ленобласти, где сохранились таежные хвойные леса возрастом более ста лет. Первая тропа откроется в конце сентября, новые маршруты будут оснащены единой маркировкой, принятой в регионе 1 августа, рассказала ТАСС заместитель председателя областного отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Наталья Калягина.

"Сейчас мы создаем новые экотропы в заказнике "Колтушские высоты", там создают четыре новых тропы, три из них - пешеходные и одна велотропа. Эти тропы мы создаем по новым рекомендациям, с учетом новой маркировки, с учетом стандартов обустройства. Первая тропа у нас к концу сентября будет готова, и мы ее планируем сделать как эталонную, по всем стандартам маркировки", - рассказала собеседница агентства.

Новые стандарты маркировки подразумевают единые для всех экотроп знаки и обозначения. По словам Калягиной, стандарты маркировки, разработанные в местном отделении ВООП, уже предложено сделать всероссийскими, что значительно облегчит туристам прогулки в заказниках разных регионов страны. Помимо маркировки, экотропы Ленинградской области и Петербурга будут оснащены аудиогидами, грант на соответствующую разработку уже получен.

Экотропы в заказнике "Колтушские высоты" создают в рамках регионального проекта "Тропа 47", который стартовал в августе. Проектом руководит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, реализуют его различные общественные организации и профильные комитеты. Проект направлен на развитие природного туризма в регионе, уже в этом году планируется открыть порядка 25 туристических троп, а также создать единый информационный портал. "Задача проекта - популяризировать природный туризм в Ленинградской области, чтобы у жителей, туристов был всевозможный доступ к информации", - пояснила Калягина.

Заказник "Колтушские высоты" был создан в 2015 году во Всеволожском районе Ленинградской области, его площадь - 1 211 га. На территории памятника расположено шесть озер, а также сосново-еловый лес возрастом более 100 лет. На территории заказника обитают 13 видов птиц, три вида млекопитающих и несколько видов растений, занесенных в Красную книгу.