В Великобритании заявили, что испытания вакцины AstraZeneca могут быть завершены в срок

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Испытания вакцины от нового коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с британо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, по-прежнему могут быть завершены в срок, несмотря на то, что они были приостановлены из-за болезни одного из получивших ее добровольцев. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Sky News глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Это не обязательно [значит, что вакцина будет одобрена позже, чем планировалось]. Все зависит от того, какие выводы будут сделаны после изучения всех обстоятельств. Этим летом в испытаниях вакцины уже делалась пауза, однако тогда вопрос разрешился и каких-либо проблем не возникло", - сказал Хэнкок, добавив, что британское правительство разрешит массовое применение вакцины только тогда, "когда будет твердая уверенность в ее безопасности".

Ранее Хэнкок заявлял, что вакцина, скорее всего, будет одобрена для широкого применения в начале следующего года или уже в конце этого при наиболее благоприятном развитии событий. По словам экспертов, опрошенных корпорацией Би-би-си, для возобновления клинических испытаний потребуется разрешение британского Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Оно может быть получено всего за несколько дней, если станет ясно, что болезнь добровольца не связана с тем, что ему был введен препарат.

"Мы в срочном порядке изучаем всю информацию и активно взаимодействуем с исследователями, чтобы определить, смогут ли испытания возобновиться в кратчайшие сроки", - заявил в среду представитель агентства, добавив, что безопасность участников любого клинического исследования имеет первоочередное значение.

Рутинная процедура

Ранее AstraZeneca сообщила, что приостанавливает третью фазу клинических испытаний вакцины в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР и Японии, чтобы установить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев. В компании отметили, что пауза в проведении испытаний носит "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены". Дополнительной информации о произошедшем приведено не было. Новость о приостановке испытаний привела к падению стоимости акций компании и снижению ключевых индексов на мировых фондовых биржах.

Планы AstraZeneca предполагают введение вакцины 50 тыс. добровольцев, в том числе 30 тыс. жителей США, где третья фаза испытаний была начата в конце августа. В ближайшее время планировалось также начать испытания вакцины в России.

Препарат AZD1222 SARS-CoV-2 (прежнее название - ChAdOx1 nCoV-19) на основе рекомбинантного вирусного вектора рассматривается как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавируса нового типа. AstraZeneca начала ее производство еще в апреле, а к настоящему моменту обеспечила по всему миру достаточные производственные мощности, чтобы изготовить свыше 2 млрд доз препарата, если он окажется достаточно эффективен. Наладить выпуск вакцины в РФ по договору с AstraZeneca сможет российская фармацевтическая компания "Р-фарм".

AstraZeneca заключила предварительные договоренности о поставках 400 млн доз вакцины США, еще 400 млн доз - странам Европы, в том числе Италии, Нидерландам, Франции и ФРГ, а также 30 млн доз - Великобритании. Свыше 1 млрд доз компания планирует поставить развивающимся странам.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.