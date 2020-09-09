Мариинский театр отстранил от работы охранника после обнаружения видеокамеры в туалете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудник охраны Мариинского театра отстранен от работы после обнаружения скрытой видеокамеры в женском туалете зрительской части Новой сцены. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе театра.

8 сентября в городских СМИ появились сообщения о том, что в уборной Мариинского театра пришедшая на балет зрительница обнаружила скрытую видеокамеру в нише для туалетной бумаги. Также сообщалось, что после того, как женщина позвала охранника и показала ему находку, тот зашел в уборную и потом убежал, позднее выбросив камеру в Крюков канал.

"Услуги по охране объектов Мариинского театра оказывает ООО "Частное охранное предприятие "ФОРТ-С", выбранное по результатам проведения открытого конкурса. По факту обнаружения постороннего предмета 06 сентября 2020 года в зрительской части Мариинского-2 проведена проверка исполнения сотрудниками [охранного предприятия] обязательств по контракту, по результатам которой один из частных охранников отстранен от работы", - рассказали в пресс-службе, отвечая на запрос ТАСС о комментарии в связи с соответствующими публикациями в СМИ.

Отмечается, что сейчас охранное предприятие и полиция Петербурга проводят проверку, выясняя обстоятельства произошедшего.