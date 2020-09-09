Аккаунт посла Китая в Великобритании в Twitter взломали

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Twitter-аккаунт посла КНР в Лондоне Лю Сяомина был взломан злоумышленниками. Об этом в среду сообщила пресс-служба посольства.

"Недавно несколько анти-китайских элементов атаковали Twitter-аккаунт Лю Сяомина и использовали отвратительные методы для обмана общественности. Посольство Китая резко осуждает такое гнусное поведение", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что представители дипмиссии уведомили о случившемся компанию Twitter, призвав провести полное расследование инцидента.

Ранее газета The Sun сообщила, что с аккаунта посла был поставлен лайк твиту, к которому было прикреплено видео с неприличным содержанием.