Вузы Петербурга получат QR-код соответствия стандартам эпидемиологической безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в ближайшее время выдадут вузам города QR-коды, подтверждающие соответствие учреждений стандартам эпидемиологической безопасности. Коды будут размещены на сайтах и в зданиях университетов и сделают информацию о соблюдении мер общедоступной для всех жителей города, а также облегчат проведение проверок со стороны надзорных органов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе комитета по науке и высшей школе Петербурга.

"QR-код - это гарант качества эпидемиологической ситуации на территории. Чтобы вузу минимизировать приход проверяющих, чтобы как можно более открытой была информация о мерах, которые вуз принимает для борьбы с коронавирусом. Код будет размещаться на сайтах, на зданиях и других местах. Студенты, их родители, просто проходящие мимо граждане могут в любой момент посмотреть этот QR-код и понять, что вуз один из серьезных исполнителей рекомендаций Роспотребнадзора", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, система, использующая данный QR-код, разработана комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга для предприятий города. Вузам необходимо зарегистрироваться в этой системе и загрузить туда все документы, регламентирующие эпидемиологическую безопасность на территории учреждения. По результатам анализа этих данных будет выдан QR-код, на это потребуется около 10 дней.

"Думаю, что вузы города получат его в ближайшее время. Нам показалось, что они заинтересованы в принятии такой меры", - отметила собеседница агентства.