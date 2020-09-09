Власти считают целесообразным строительство амбулатории вместо поликлиники в Струнине

ВЛАДИМИР, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация Владимирской области считает целесообразным строительство амбулатории вместо непригодной к использованию поликлиники в Струнине, жители которого в 2018 году пожаловались Владимиру Путину на качество медобслуживания. По мнению властей, поликлиника в городе будет недозагружена, сообщил в среду журналистам первый вице-губернатор региона Сергей Шевченко.

Седьмого июня 2018 года жители Струнина в эфире программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" пожаловались президенту России на качество медобслуживания в городе, после чего глава государства поручил провести капитальный ремонт зданий филиала Александровской центральной районной больницы в Струнине, а также детской поликлиники. Ремонт в здании взрослой поликлиники, построенной в 1929 году, не вошел в перечень поручений президента.

В мае 2019 года проектная организация и госэкспертиза вынесли заключение о нецелесообразности ремонта и реконструкции старого корпуса взрослой поликлиники.

"На поликлинику нет оснований выходить по той структурной штатной численности, которая предусматривает это подразделение, поскольку эта поликлиника будет недозагружена с учетом количества жителей, и это отразится и на объемах средств, которые они будут зарабатывать в виде программы ОМС. Соответственно, это может повлиять и на выплату зарплаты, что тянет за собой достаточно много вопросов. По категории и количеству прикрепленных жителей там получается амбулатория", - сказал он.

Как уточнил Шевченко, члены рабочей группы, включая обратившихся к президенту местных жителей, пока не поддерживают идею строительства амбулатории, настаивая на необходимости строительства поликлиники. В отличие от поликлиники, амбулатория оказывает медицинскую помощь по основным специальностям.

"Мы предложили взять официальную статистику, ориентироваться на нее и встретиться, когда у них будут уже конкретные предложения. <…> Постараемся не затягивать, я думаю, в октябре мы к этому вопросу вернемся", - добавил он.