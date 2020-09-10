В двух населенных пунктах Камчатки ввели режим ЧС из-за вспышки коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Озерновский и селе Запорожье Камчатского края. В этих населенных пунктах коронавирусом заразились 58 человек, большинство из них - сотрудники рыболовецких предприятий. Об этом ТАСС сообщил врио заместителя председателя краевого правительства Роман Василевский.

"В четверг в Запорожье и Озерновском был введен режим ЧС, в настоящий момент коронавирус там подтвержден у 58 человек. Улететь в эти населенные пункты и обратно смогут только те пассажиры, у которых есть результаты тестов на COVID. Кроме того, планируется установка поста на переправе на реке Большой и на реке Опала, который будет блокировать все перемещения в сторону села и поселка", - сказал Василевский.

Режим полной самоизоляции региона вводили 1 апреля, он был отменен 9 сентября. Продолжительное время Камчатка лидировала в ДФО по числу инфицированных на 100 тыс. населения, но сейчас власти региона заявляют, что эпидемическая обстановка на полуострове улучшается. В настоящий момент коронавирус на Камчатке подтвержден более чем у 4 тыс. человек.