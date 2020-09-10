Проект для молодежи "Авангард Дальнего Востока" начался в четырех регионах

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Пилотный этап проекта "Авангард Дальнего Востока" начался в четверг в четырех регионах. Участие в нем могут принять активные молодые люди, которые видят возможности самореализации на территории Дальневосточного федерального округа, сообщается на сайте конкурса.

"10 сентября 2020 года стартует конкурс на участие в проекте "Авангард Дальнего Востока", организатором которого выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике при поддержке Минвостокразвития России. К авангарду присоединяются настоящие лидеры, которые любят свой край, планируют делать здесь успешную карьеру, видят открывающиеся перспективы региона и меняют к лучшему мир вокруг себя. Организаторы приглашают молодых и активных студентов вузов, обучающихся или работающих в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском краях, а также Еврейской автономной области. Возраст участников от 18 до 21 года включительно", - говорится в сообщении.

Студент Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Владислав Радюк одним из первых разместил пост о возможностях, которые дает молодым людям жизнь на Дальнем Востоке. Он отметил, что невысокая конкуренция и территориальная близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона позволяют развивать успешные проекты, помогает в этом и программа "Дальневосточный гектар". "Прежде всего, я решил принять участие в конкурсе, потому что твердо уверен, что на Дальнем Востоке можно и нужно развиваться, это земля с неограниченным потенциалом и большими возможностями. Касательно моих ожиданий от конкурса, то я, прежде всего, жду новых интересных знакомств, личностного роста, ну и, конечно же, мне хочется победить", - сказал конкурсант.

Для участия в первом этапе конкурса молодым людям предлагается с 10 по 18 сентября разместить публикацию в социальных сетях, где они выражают свои мысли о возможностях для самореализации и карьеры на Дальнем Востоке. Также посты могут быть посвящены таким мерам поддержки, как "Дальневосточный гектар" или "Дальневосточная ипотека" и быть дополнены хештегом проекта #АвангардДВ.

Далее 450 человек, чьи посты набрали наибольшее число лайков, пройдут во второй тур конкурса, где подготовят мотивирующие видеоролики о собственном профессиональном опыте и желании жить и работать на Дальнем Востоке. В период со 2 по 15 октября на площадках нескольких вузов состоятся дебаты участников на тему существующих проблем региона.

Победители конкурса пройдут образовательную двухдневную программу по ораторскому мастерству, пиару и продвижению в соцсетях.