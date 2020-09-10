В России за сутки выявили 5 363 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 363, это максимум с 3 августа. Общее число заразившихся достигло 1 046 370, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

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Согласно данным, суточный рост числа заразившихся 26 дней не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0%), Республике Тыва, Смоленской области, Чеченской Республике, городе Севастополь, Московской области (по 0,2%), Москве, Калужской области, Чувашской Республике, Тульской области и Республике Татарстан (по 0,3%).

Новые 695 случаев выявлены в Москве, 215 в Санкт-Петербурге, 169 в Московской области, 163 в Нижегородской области, 155 в Ростовской области.

Всего в настоящее время в РФ болеют 165 734 человека.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 5 915, всего выздоровели 862 373 человека. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 82% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны после выздоровления 1 434 человек в Москве, 256 в Волгоградской области, 212 в Республике Башкортостан, 191 в Нижегородской области и 156 в Ульяновской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 128 против 142 днем ранее, всего от инфекции умерли 18 263 пациента. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.

За сутки умерли 16 пациентов в Санкт-Петербурге, по 14 в Москве и Свердловской области, по шесть в Ростовской, Московской и Воронежской областях.