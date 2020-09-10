В Ессентуках арестовали на пять суток двух мужчин, принесших гроб и венки к зданию ТИК

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Ессентукский городской суд (Ставропольский край) арестовал на пять суток двух мужчин, которые в конце августа принесли к зданию Территориальной избирательной комиссии города ритуальные венки и гроб, сообщила пресс-служба суда.

"В Ессентукском городском суде рассмотрены административные материалы в отношении Авагимова Б. В. и Дзугаева А. А., привлеченных к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - говорится в сообщении. Отмечается, что им назначено наказание в виде административного ареста на срок пять суток.

По данным пресс-службы, Авагимов и Дзугаев добровольно провели публичное мероприятие в форме демонстрации, имитируя похоронный процесс. Они принесли гроб с надписью "Выборы 2020 г. Ессентуки", а также четыре траурных венка с лентами с надписями.

Ранее сообщалось, что в конце августа избирательная комиссия города направила заявления сразу нескольким адресатам: прокурору Ессентуков, начальнику отдела УФСБ РФ по региону, начальнику городского отдела МВД и руководству следственного отдела СУ СК РФ по краю. Обращение содержит просьбу провести проверку на наличие состава преступлений по ст. 141 ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий") и ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ. Акция в центре курортного города расценивается избиркомом как вмешательство в его деятельность и давление на сотрудников, а также проявление неуважения к горожанам и отдыхающим.