В Думу внесли законопроект о присвоении статуса ветеранов жителям осажденного Севастополя

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба партии в четверг.

Документ был разработан единороссами совместно с правительством. Согласно нему, горожане, награжденные знаком "Жителю осажденного Севастополя", получат федеральные меры социальной поддержки. К таким мерам относятся ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Люди, жившие в Севастополе во время обороны 1941-1942 годов, могут получить статус ветеранов Великой Отечественной войны после 1 октября, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время видеоселектора с севастопольским отделением партии.

"Сегодня "Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект о присвоении статуса жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны. В соответствии с этим статусом они получат все причитающиеся меры поддержки. Внесение законопроекта - акт социальной справедливости, имеющий особое значение в год 75-летия Победы. <…> Рассчитываем, что этот закон будет принят в начале осенней сессии и с 1 октября вступит в силу", - сказал Турчак.

Он уточнил, что новый статус позволит ветеранам претендовать на денежные выплаты, льготный проезд, санаторно-курортное лечение, лекарственное обеспечение и другие меры поддержки.

Как отметил врио губернатора Михаил Развожаев, в Севастополе сейчас проживают менее 1 тыс. человек из числа тех, кто оставался в городе в дни героической обороны. "Для нас этот закон долгожданный, очень важный. Севастопольцы его очень ждут", - отметил глава города.

Севастополю присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Его оборона началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.