В Кореновске до конца года достроят детсад, который решит проблему нехватки мест

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство детского сада в Кореновск (Краснодарский край), который позволит решить проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях города, будет завершено до конца 2020 года. Об этом в ходе осмотра стройки сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Сегодня мы говорим о том, что он (детский сад - прим. ТАСС) должен быть достроен до конца года. По-другому эта картинка останется картинкой, а картинки никому не нужны. Нужен сегодня детский сад жителям Кореновска для того, чтобы убрать проблему [нехватки мест]", - сказал Кондратьев.

Как заметил в ходе осмотра первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко, после введения в эксплуатацию нового детсада, удастся полностью решить проблему с нехваткой мест в городе. "Детский сад на самом деле - проект очень интересный внешне, стилизован под замок. На 325 мест. <...> Детский сад полностью снимает проблему города по местам в детских дошкольных учреждениях", - сказал он.

Кондратьев подчеркнул, что важно завершить строительство в срок и не допускать превращение объекта в долгострой. Он также заметил, что на территории детского сада еще предстоит установить комфортные детские площадки и осуществить озеленение.

На протяжении нескольких лет в городах Краснодарского края фиксируется проблема нехватки мест в школах и детских садах, это связано с ростом числа жителей региона, куда ежегодно переезжают тысячи человек, в том числе семьи с детьми. В соответствии с приростом населения в регионе в ближайшие 10 лет потребуется создать около 75 тысяч мест в детсадах.