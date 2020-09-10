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Путин наградил президента РАН Сергеева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент наградил Александра Сергеева "за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Сергеева Александра Михайловича - президента федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук", - говорится в документе.

Орденами и медалями за вклад в развитие науки награждены и ряд других ученых. В частности, научный руководитель Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Виктор Мороз удостоен ордена Почета.

Тем же указом глава государства наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени председателя совета директоров "Совкомфлота" Сергея Франка - за вклад в развитие морского транспорта и многолетнюю добросовестную работу.

За высокие достижения в области полярных исследований глава государства присудил награды ряду работников Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). В частности, ордена Почета удостоен начальник отдела логистического центра Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин.

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