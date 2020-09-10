МВД депортирует нарушивших законы иностранцев после снятия коронавирусных ограничений

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. МВД России отслеживает с помощью камер с функцией распознавания лиц иностранцев, которые нарушили законодательство, но не покидают страну и после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса депортирует их. Об этом сообщила журналистам начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Есть категория иностранных граждан, которые нарушают законодательство и не покидают территорию РФ, несмотря на решение об их выдворении. В данной ситуации система распознавания лиц выявляет их и места их проживания. Как только ограничения (из-за пандемии коронавируса - прим. ТАСС) будут сняты, мы применим эти технологии, выявим адреса проживания и, соответственно, удалим нарушителей с территории РФ ", - сказала Казакова.

Она уточнила, что считает необходимым снимать отпечатки пальцев у всех пребывающих иностранцев, потому что часто после выдворения за пределы страны за правонарушения они меняют личные данные и снова пытаются въехать в Россию.