Каспийский медиафорум в конце октября соберет более 500 представителей медиасферы

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Каспийский медиафорум в шестой раз пройдет в Астрахани с 29 по 30 октября, на него съедутся более 500 представителей медиасферы, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе администрации Астраханской области.

"Сегодня состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Каспийского медиафорума - 2020 на территории Астраханской области. <...> Медиафорум в шестой раз пройдет в регионе с 29 по 30 октября", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в заседании оргкомитета в четверг приняли участие замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и начальник департамента Управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона подчеркнул, что форум занял свое место в каспийской повестке и "стал главной экспертной площадкой для медиасообщества прикаспийских государств". "Ожидаем более 500 участников. В течение двух дней им предстоят интересные встречи с ведущими политологами, руководителями медиаструктур. Перед нами стоит задача сделать все, чтобы VI Каспийский медиафорум прошел на самом высоком уровне", - приводит пресс-служба слова Бабушкина.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин отметил, что Астрахань снова становится медийной столицей прикаспийского региона: "Радует, что тема форума определена конкретная - туризм. Мы все прекрасно понимаем, что после эпидемии туристические потоки нужно будет восстанавливать по всем странам". На форуме предлагается обсудить популяризацию этнографического и экологического туризма, реализацию медиапроектов, направленных на повышение интереса к богатому наследию народов, проживающих в странах Каспийского бассейна. Медиафорум пройдет в преддверии II Каспийского экономического форума с участием глав государств. Он открывает почти годичный цикл международных событий.

По данным пресс-службы обладминистрации, участники заседания сошлись во мнении, что необходимо также обсудить альтернативный вариант проведения форума в случае серьезной второй волны пандемии. Изначально рассматривались два варианта - в формате онлайн, либо перенос сроков. Однако, как отметил Волин, проведение форума не очно снизит его результативность. Поэтому при самом плохом прогнозе форум перенесут на весну, и он состоится в Астрахани.