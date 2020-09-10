Участники очной смены "Машука" будут проходить регулярное тестирование на коронавирус

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Участников IV смены Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2020", которая пройдет с 15 по 20 сентября в Пятигорске, будут регулярно тестировать на коронавирус. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора по итогам совещания организационного комитета по подготовке и проведению очной смены форума, которое прошло под руководством главы региона Владимира Владимирова.

"Для всех участников IV смены форума будет предусмотрено регулярное тестирование на COVID-19. Во всех помещениях на территории палаточного лагеря установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, подготовлены средства индивидуальной защиты", - сказано в сообщении.

Отмечается, что палатки и общие шатры размещены с учетом санитарных требований Роспотребнадзора.

"В силу известных обстоятельств к офлайн-смене форума "Машук" мы готовились особенно тщательно, учитывали все детали. Наша задача - сделать ее насыщенной, радостной, запоминающейся и безопасной", - отметил Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

XI Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2020" стал крупнейшим онлайн-форумом страны, принявшим почти 4 тысячи человек из большинства регионов России. Более 300 наиболее активных участников "Машука" отобраны для участия в четвертой офлайн-смене.