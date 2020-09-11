Во Владивостоке начали работу первые на Дальнем Востоке электробусы

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Первые два автобуса на электрических двигателях вышли в пятницу на пассажирский маршрут во Владивостоке, сообщает пресс-служба администрации города.

"Два электробуса вышли сегодня, 11 сентября, на линию во Владивостоке. Это первые автобусы с электрическим двигателем на Дальнем Востоке России. В приморской столице они будут курсировать по маршруту центр - Спортивная. Сегодня проезд для всех пассажиров в электробусах будет бесплатным", - говорится в сообщении.

Протяженность маршрута составляет почти 13 км. После прохождения каждого круга электробус будет заходить на 10-15 минут на полную подзарядку. Для этого на площади Луговой смонтирована зарядная станция.

В 2019 году власти Владивостока закупили два электробуса и ультрабыструю зарядную станцию для них. Общая цена контракта составила 77,8 млн рублей.

Как пояснили ТАСС специалисты мэрии, стоимость таких машин высока по сравнению с дизельными автобусами, однако они экологичны, работают бесшумно, расходы по их эксплуатации ниже, чем для традиционных автобусов. При сопоставимом пробеге стоимость электроэнергии значительно ниже, чем цена топлива. Кроме того, электробусу не нужна замена масел, фильтров, ремней, тормозных колодок. По сравнению с трамваями и троллейбусами электробусы работают автономно, независимо от рельсов и контактной сети.

Стоимость проезда в электробусах, так же как на всех городских маршрутах, составляет 28 рублей.