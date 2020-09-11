"Единая Россия" проверит заявление саратовского депутата, назвавшей безработных тунеядцами

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Саратовское отделение партии "Единая Россия" проведет проверку после заявления одного из депутатов, секретаря Вольского местного отделения партии Татьяны Ковинской. Об этом сообщил секретарь реготделения партии Николай Панков в своем Telegram-канале в пятницу.

Ранее местные СМИ сообщили, что Ковинская неэтично высказалась о поддержке безработных. Она отметила, что "вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят".

"В партии будет проведена проверка относительно сделанных заявлений", - говорится в сообщении Панкова.

Сама Ковинская рассказала, что фраза была вырвана из контекста.

"Опубликованная фраза была вырвана из контекста и не отражает сказанного мной. На совещании предложила усилить работу всех ответственных структур, чтобы помочь с трудоустройством. Не выступала за отмену мер социальной поддержки, а подняла важный для всех жителей вопрос. Ведь пособия по безработице выплачиваются ограниченное количество времени, поэтому важно помочь жителям с подбором постоянных вакансий", - сообщили ТАСС в региональном отделении партии со ссылкой на Ковинскую.