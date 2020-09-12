Около 200 тыс. комплектов научной игры "Юный химик" выпустили за 20 лет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Развивающей игре "Юный химик" исполнилось 20 лет. Первый набор для дополнительного школьного образования появился в сентябре 2000 года, и с тех пор было выпущено около 200 тыс. комплектов, сообщается в субботу на портале мэрии.

"Первый набор "Юный химик" для дополнительного школьного образования появился в сентябре 2000 года. С тех пор было выпущено около 200 тыс. комплектов. С помощью такой игры школьники могут проводить опыты на базе любой школы или образовательного центра, а также дома под присмотром родителей. Ребенок может провести опыты с водой, металлами, кислотами и пищевыми продуктами", - говорится в сообщении.

Кроме этого, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" компания "Научные развлечения" разработала свой набор "Юный химик" на базе одноименного комплекта. В набор входят 25 реактивов, необходимый инвентарь для опытов, инструкция с подробным описанием экспериментов и правила техники безопасности при работе.

"Сегодня развивающие разработки компании используются в 10 тыс. дошкольных и 25 тыс. общеобразовательных учреждениях в 73 регионах России. Вся продукция резидента ОЭЗ соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и входит в перечни рекомендованного оборудования для реализации национального проекта "Образование", - приводятся слова гендиректора ОЭЗ Геннадия Дегтева.