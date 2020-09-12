Путин поздравил участников молодежного форума "Выше крыши"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и зрителей молодежного гражданского образовательного форума "Выше крыши" с открытием мероприятия. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что в нынешнем году его насыщенная программа объединила в Санкт-Петербурге представителей активной, деятельной молодежи, которые стремятся внести личный вклад в развитие Северной столицы, предложить свои подходы к решению актуальных проблем в экономике и социальной сфере", - подчеркнул президент.

Путин также выразил свою уверенность в том, что в ближайшие дни участники смогут проявить себя, хорошо поработать и поделятся друг с другом интересными идеями и планами.

"И конечно, здесь вы обязательно получите поддержку для реализации смелых, новаторских проектов, связанных с укреплением традиций волонтерства и добровольчества, созданием возможностей для раскрытия творческого потенциала юношей и девушек, продвижением среди молодежи ценностей физической культуры и здорового образа жизни," - отметил президент.

Форум "Выше крыши" впервые состоялся в 2019 году. В этом году он проходит с 11 по 14 сентября на площадке "Севкабель Порт". Мероприятие организовано в очном формате.