Ульяновка первой в Забайкалье получила статус трезвого села

ЧИТА, 12 сентября. /ТАСС/. Село Ульяновка Шилкинского района Забайкальского края в субботу первым в регионе получило статус "трезвое село", сообщила журналистам пресс-служба краевого правительства.

"Администрация Ульяновки и ее жители сами выступили с инициативой. До этого уровень алкоголизации в селе был невысокий, поэтому большинство местных жителей поддержали эту идею. С присвоением статуса "трезвое село" продажа алкоголя в нем запрещена официально", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии присвоения статуса принял участие губернатор региона Александр Осипов, который заявил о необходимости увеличения числа закрытых для продажи алкоголя зон: "В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни, будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше. Это во многом зависит от успеха Ульяновки. Мы должны всемерно им помогать. Должна быть административная поддержка всех уровней власти и краевого правительства в борьбе с пьянством".

В июле Заксобрание Забайкальского края приняло закон, запрещающий торговлю спиртным в регионе во Всероссийский день трезвости - 11 сентября.

Уровень алкоголизации в Забайкалье почти на 10% превышает общероссийский показатель. По данным регионального Минздрава, в крае ежегодно регистрируют около 23 тыс. пациентов с наркологическими расстройствами - это 2% от общей численности населения региона. Почти 75% из них страдают синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами.