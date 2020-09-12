В Карелии захоронили останки 58 участников обороны Петрозаводска 1941 года

ТАСС, 12 сентября. Останки 58 советских бойцов, павших при обороне Петрозаводска осенью 1941 года, захоронили на военно-мемориальном комплексе "Курган Славы" возле поселка Виллагора Пряжинского района Карелии. Тела погибших были извлечены из земли поисковиками в этом районе в течение года и преданы земле с воинскими почестями во вторую субботу сентября, которая отмечается как День обороны Петрозаводска, сообщила пресс-служба главы республики.

"12 сентября 2020 года на военно-мемориальном комплексе "Курган Славы" состоялся торжественно-траурный митинг, посвященный годовщине обороны Петрозаводска в 1941 году. В День обороны Петрозаводска, который отмечается в каждую вторую субботу сентября, здесь упокоились еще 58 бойцов 313-й стрелковой дивизии, погибших в боях за столицу Карело-Финской ССР. Их останки в этом году поднял сводный поисковый отряд фонда "Эстафета поколений". Из 58 солдат, трое - известных и 55 - неизвестных", - говорится в сообщении пресс-службы.

Высота 175.0, где расположен момориал, "карельская Брестская крепость", отметил глава республики Артур Парфенчиков, принявший участие в траурном митинге. На этой территории бойцы 313-й стрелковой дивизии почти месяц сдерживали натиск превосходящих сил противника на рубежах Петрозаводска. В этой земле поисковики до сих пор находят останки павших бойцов.

"Мне хотелось бы в первую очередь поблагодарить участников поискового движения за ту важную работу, которую вы проводите по возвращению имен героев Великой Отечественной войны. За три десятилетия своей работы поисковики Карелии провели сотни больших и малых экспедиций. На вашем счету сотни имен защитников Отечества, возвращенных истории и всенародной памяти. Для многих до сих пор неизвестно место гибели деда, отца и мужа. И только благодаря вам родственники могут узнать о судьбе дорогого им человека", - сказал Парфенчиков, слова которого приводит пресс-служба.

Проект "Рубежи Петрозаводска" по поиску и захоронению павших в боях в Карелии, реализуется Карельским региональным общественным фондом содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества "Эстафета поколений" на средства гранта президента Российской Федерации, предоставляемого на развитие гражданского общества. В этом году организаторы мероприятия подготовили для участников выставку поисковых находок, стенды с фотографиями и полевую кухню.

После митинга состоялась масштабная военно-историческая реконструкция боев 1941 года. В ней приняли участие реконструкторы из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Мурманска.