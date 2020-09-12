Умер ямайский регги-певец Тутс Хибберт

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Ямайский певец Тутс Хибберт, выступавший в стилях ска и регги, умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил в пятницу вечером американский журнал Variety со ссылкой на заявление семьи артиста.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем, что Фредерик Натаниэль "Тутс" Хибберт умер сегодня вечером в окружении семьи в больнице Университета Вест-Индии в Кингстоне (Ямайка)", - приводит журнал заявление семьи артиста. Точные причины смерти не указываются, однако журнал подчеркивает, что Хибберт недавно сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Хибберт родился на Ямайке в 1942 году. Он включен в список 100 величайших певцов всех времен по версии журнала Rolling Stone. В возрасте 18 лет он создал группу Toots & the Maytals, которую считают одними из главных популяризаторов стиля регги. В 2004 году пластинка группы под названием True Love была удостоена премии "Грэмми" в категории "Лучший альбом в стиле регги".