СМИ: Турция предоставила гражданство первому сирийскому космонавту Мухаммеду Фарису

АНКАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Турции предоставили гражданство первому сирийскому космонавту Мухаммеду Ахмеду Фарису, который на протяжении последних лет проживает в республике. Об этом сообщил в субботу телеканал TRT.

Фарис покинул Сирию восемь лет назад из-за начавшегося в стране противостояния между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, требующей ухода Башара Асада с поста президента. Бывший космонавт ранее неоднократно высказывал в адрес Турции слова благодарности за то, что Анкара "поддерживает Сирию и ее народ".

Между тем сирийский военный летчик Фарис в 1987 году в течение недели участвовал в работе экспедиции на орбитальном научно-исследовательском комплексе "Мир", за что был удостоен звания Героя Советского Союза.