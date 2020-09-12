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СМИ: Турция предоставила гражданство первому сирийскому космонавту Мухаммеду Фарису

Он покинул Сирию восемь лет назад из-за начавшегося в стране противостояния между правительственными войсками и вооруженной оппозицией

АНКАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Турции предоставили гражданство первому сирийскому космонавту Мухаммеду Ахмеду Фарису, который на протяжении последних лет проживает в республике. Об этом сообщил в субботу телеканал TRT.

Фарис покинул Сирию восемь лет назад из-за начавшегося в стране противостояния между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, требующей ухода Башара Асада с поста президента. Бывший космонавт ранее неоднократно высказывал в адрес Турции слова благодарности за то, что Анкара "поддерживает Сирию и ее народ".

Между тем сирийский военный летчик Фарис в 1987 году в течение недели участвовал в работе экспедиции на орбитальном научно-исследовательском комплексе "Мир", за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

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