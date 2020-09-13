Голосование в России прошло без нарушений общественного порядка

"Благодаря скоординированным действиям всех правоохранительных структур не допущено нарушений, способных повлиять на итоги выборов. По завершении голосования полицейские обеспечивают безопасность при транспортировке избирательной документации в территориальные избирательные комиссии и будут нести службу до окончания подсчета голосов", - сообщили в МВД.

Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой также заявил, что не выявлено серьезных нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Всего с начала избирательной компании всех уровней в органы внутренних дел поступило 2539 сообщений разной направленности, за воскресенье зарегистрировано 320 сообщений. В основном они касались нарушения агитации, уничтожения агитационных материалов, подкупа избирателей с точки зрения заявителей, вмешательства на работу комиссий, незаконной выдачи бюллетеней. Также Горовой информировал о выявлении массированных вбросов фейков для последующей раскрутки в соцсетях и СМИ. Все сообщения о нарушениях будут рассмотрены к среде.

13 сентября для охраны правопорядка на избирательных участках были задействованы свыше 134 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащих Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей общественных формирований. Всем сотрудникам полиции, находившимся на службе, предоставлена возможность проголосовать, в том числе дистанционно.