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Единый день голосования - 2020
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Голосование в России прошло без нарушений общественного порядка

Как сообщили в МВД, полицейские будут нести службу до окончания подсчета голосов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Единый день голосования завершился без нарушений общественного порядка, сообщили журналистам в пресс-центре МВД России.

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"Благодаря скоординированным действиям всех правоохранительных структур не допущено нарушений, способных повлиять на итоги выборов. По завершении голосования полицейские обеспечивают безопасность при транспортировке избирательной документации в территориальные избирательные комиссии и будут нести службу до окончания подсчета голосов", - сообщили в МВД.

Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой также заявил, что не выявлено серьезных нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Всего с начала избирательной компании всех уровней в органы внутренних дел поступило 2539 сообщений разной направленности, за воскресенье зарегистрировано 320 сообщений. В основном они касались нарушения агитации, уничтожения агитационных материалов, подкупа избирателей с точки зрения заявителей, вмешательства на работу комиссий, незаконной выдачи бюллетеней. Также Горовой информировал о выявлении массированных вбросов фейков для последующей раскрутки в соцсетях и СМИ. Все сообщения о нарушениях будут рассмотрены к среде.

13 сентября для охраны правопорядка на избирательных участках были задействованы свыше 134 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащих Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей общественных формирований. Всем сотрудникам полиции, находившимся на службе, предоставлена возможность проголосовать, в том числе дистанционно.

Теги
РоссияЕдиный день голосования - 2020
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