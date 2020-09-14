В Японии по случаю отставки Абэ выпустили в продажу специальную серию булочек мандзю

На упаковке с надписью "Спасибо, Син-тян" (от имени Синдзо) изображен сам Абэ в окружении ближайших соратников по Либерально-демократической партии (ЛДП). На ней также нарисован президент США Дональд Трамп, с которым Абэ неоднократно встречался и развил дружеские отношения. Американский лидер в красном галстуке кричит уходящему премьеру: "Прощай!" по-английски.

ТОКИО, 14 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Специальная серия традиционных японских булочек мандзю, посвященная отставке Синдзо Абэ с поста премьер-министра, поступила в продажу в Токио. Приобрести сладости можно в ограниченном числе магазинов столицы, в частности, в синтоистском храме Ясукуни и сувенирной лавке при парламенте.

Коробочка с 12 небольшими круглыми булочками с начинкой из перетертых сладких бобов и черного кунжута обойдется в 700 иен (около $6,5). Такие сладости, посвященные политической деятельности Абэ, появились еще в 2006 году во время его первого премьерского срока. С тех пор дизайн упаковки неоднократно менялся, а всего было выпущено порядка 30 серий мандзю "Син-тян".

Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. У него обострился язвенный колит, из-за которого ему также пришлось оставить должность премьера в 2007 году. При этом Абэ сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту до тех пор, пока не будет выбран кандидат ему на замену.

На пресс-конференции Абэ несколько раз с сожалением сказал о том, что ему не удалось выполнить поставленные задачи. Среди них он перечислил проблему похищенных спецслужбами КНДР японских граждан, вопрос мирного договора с Россией и изменение конституции страны.

Незадолго до объявления об отставке Абэ вышел на первое место по длительности непрерывного пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности к моменту установки рекорда 24 августа он занимал должность руководителя кабинета 2 799 дней с начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года.