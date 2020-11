Уютный декабрь: как подготовиться к празднику и успеть отдохнуть (чек-лист внутри)

"Если же вам хочется почувствовать новогоднее настроение и настроиться на нужный лад, для этого подойдут уютные фильмы из 80-х и 90-х, например "Пока ты спал", где Сандра Буллок мечтает о молодом человеке, пока он в коме; одна из лучших голливудских романтических комедий "Когда Гарри встретил Салли" и новогодняя комедия с кучей звезд из девяностых "200 сигарет", — считает Тамара Ходова.

Новогоднее кино бывает не только веселым. Если в праздники вас тянет посмотреть что-нибудь грустное, обратите внимание на "Квартиру" Билли Уайлдера или инди-фильм "В поисках утраченного поцелуя".

"Если вы устали от привычных новогодних фильмов, вам может понравиться абсурдистский детектив Шейна Блэка "Поцелуй навылет" с Робертом Дауни — младшим, меланхоличное драмеди "Вундеркинды" с ним же и Майклом Дугласом, а также экспериментальный "Манарин" Шона Бэйкера. И конечно, не стоит забывать об одном из лучших новогодних фильмов всех времен — "С широко закрытыми глазами" Стэнли Кубрика", — советует Тамара Ходова.

Бонус: полтора часа новогодней музыки!

Предновогодние месяцы чуть ли не самые прибыльные в музыкальной индустрии: еще с конца октября исполнители начинают выпускать праздничные релизы со своими песнями или просто перепевают старую добрую классику. Артисты выбирают треки, которые ну точно включат на вечеринке, например Jingle Bells, Let It Snow, Silent Night. А еще они предпочитают записываться с джазовыми бэндами, используя блюзовые мотивы. Этот стиль уже давно стал одним из главных атрибутов рождественской ночи, так же, как и свечи, елка и подарки, рассказывает редактор раздела культуры ТАСС Кадрия Садыкова.

Некоторые, конечно, хотят не только подарить миру новогоднее настроение, но и привлечь к себе внимание ярким хитом, написав трек, который тоже займет свое место среди популярных праздничных песен. Так случилось с Мэрайей Кэри, которая в 1994 году выпустила композицию All I Want for Christmas Is You. Этот трек с того момента всплывает в чартах каждый год, его перепели тысячи исполнителей, а сама певица любит иногда обновить его и представить новое видео.

Конечно, не все музыканты остаются в рамках джаза, блюза и акустического/оркестрового исполнения. Некоторые записываются в своем стиле, особенно это касается рок-групп. Даже перепевая самые нежные рождественские гимны, они добавляют драйв и энергетику, за что их все и любят. Так было с August Burns Red, Rise Against, Korn, Weezer и другими.

Мы собрали для вас плей-лист из самых знаменитых и красивых новогодних песен, которые помогут создать атмосферу вечером 31-го.