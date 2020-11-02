В МЧС разъяснили запрет приводить животных на пляжи, оборудованные для купания

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Запрет приходить с животными на пляжи, оборудованные для купания, всегда действовал на территории России. Об этом журналистам в понедельник сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) управления безопасности людей на водных объектах МЧС РФ Андрей Печенин.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 2021 года МЧС запретило приводить на пляжи собак. "На самом деле про запрет приводить именно собак ничего не сказано. Указано, чтобы отдыхающие не приводили животных в целом. Такой запрет действует на всей территории РФ", - сказал он.

По данным Печенина, пляжный отдых и отдых на воде в настоящее время регламентированы 85 нормативными актами. В рамках так называемой регуляторной гильотины МЧС разработало несколько новых законов, которые заменят старые. Они вступят в силу в 2021 году. "В большинстве этих правил существуют подобные запреты, но не только на посещение с животными, но и на купание в непредназначенных для этого местах. Все эти ограничения и запреты просто приведены к единому знаменателю", - добавил представитель ГИМС.

"Никто не запрещает гулять с собакой на берегу. Запрет действует только в отношении пляжей, оборудованных для купания", - подчеркнул Печенин. Также за выгул животных на пляжах нет штрафов в федеральном Кодексе об административных правонарушениях, но они предусмотрены несколькими региональными КоАП.