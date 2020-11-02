На горнолыжных курортах Краснодарского края выпал первый снег

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Первый снегопад прошел на горнолыжных курортах Сочи. Мокрый снег отмечался на высотах от 1 800 метров и вызван понижением температуры, сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Александр Колесник.

"Если говорить о [горнолыжных] курортах Сочи, то это первый снег в этом году. Все условия совпали, чтобы людям показать, что зима не за горами", - сказал Колесник, объяснив, что снег в этом году уже выпадал в высокогорье на высотах более 2,5 тыс. метров.

Он уточнил, что снегопад вызван тем, что на территорию региона пришли фронтальные разделы, которые были связаны с активным затоком холодных воздушных масс.

"Опустилась температура воздуха в целом по всей территории края. Так называемый индикатор понижения температуры - это отметка высоты, где ноль градусов. И вот этот индикатор как раз пришелся на эти высоты - от 1800 до 2000 м, где осадки выпали, только не снегом, а скорее мокрым снегом", - отметил начальник отдела мониторинга и прогнозирования. По его словам, это явление нормально для данного времени года, но снег не останется лежать, так как отмечаются "температурные качели" и пока нет постоянной отрицательной температуры, которая будет поддерживать эту снежную шапку.

В пресс-службе курорта "Роза Хутор" ТАСС сообщили, что в данный момент высота снежного покрова на самой высокой площадке курорта, на 2 320 м над уровнем моря, составляет 23 см.

"Температура воздуха - минус 3 градуса. Выпадение снега сопровождалось метелью: порывы юго-западного ветра на гребне Аибги минувшим вечером достигали 18 м/с, ночью - до 13 м/с", - приводит пресс-служба слова синоптика курорта Адриана Коротеева. Он уточнил, что снегопадов в первой декаде ноября больше не прогнозируется.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, а общий турпоток Краснодарского края - около 17,3 млн отдыхающих. В зимний период прошлого года курорты Кубани посетили более 800 тыс. человек, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом большая часть отдыхающих выбрала Сочи.

В зимний период наиболее популярными в городе среди путешественников являются горнолыжные курорты Красной Поляны: "Роза Хутор", "Красная Поляна" (бывший "Горки город") и горно-туристический центр "Газпром". Они включают в себя 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности для проведения конгрессных мероприятий.