"Известия": правила доступности общественного транспорта для инвалидов планируют изменить

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ подготовил проект приказа об изменении правил доступности общественного транспорта для пассажиров с инвалидностью, согласно которому с января 2021 года предлагается ввести деление таких видов транспорта на общие и предназначенные исключительно для перевозки пассажиров с инвалидностью или для перевозки обычных пассажиров и пассажиров с инвалидностью одновременно. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

Согласно проекту приказа, к общественному транспорту для перевозки инвалидов будут относиться транспортные средства со свидетельством или одобрением "с записью о предназначении транспортного средства исключительно для перевозок инвалидов или для перевозки пассажиров с возможностью перевозки инвалидов". Такой транспорт будет помечен специальным знаком на лобовом стекле. Кроме того, он должен быть оборудован подъемными устройствами или рампами для посадки или высадки людей в колясках и системой голосового и визуального дублирования информации.

Уточняется, что во всех транспортных средствах перевозчикам необходимо обеспечить инвалидам помощь при посадке и высадке, проезд с сопровождающим или собакой-поводырем, хранение кресла-коляски в багажном отсеке, при наличии такого отсека и соответствующим габаритам кресла-коляски.

Во Всероссийском обществе инвалидов сообщили "Известиям", что данная версия требований нарушает права людей с ограниченной мобильностью на доступный общественный транспорт и противоречит требованиям российского законодательства. "ВОИ настаивает на сохранении требований к перевозчикам при закупке транспортных средств с соблюдением условий их доступности для пассажиров из числа инвалидов, действующих с 1 июля 2016 года, и приемки с этой даты транспортных средств для обслуживания населения с соблюдением требований к их доступности, установленных статьей 15 федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", - подчеркнул "Известиям" председатель ВОИ, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

В Минтрансе сообщили изданию, что работа над проектом продолжается и мнение ВОИ будет учтено, а также подчеркнули, что общие показатели повышения доступности общественного транспорта установлены федеральной целевой программой "Доступная среда", в связи с чем новые правила на них не повлияют. "Так, к 2025 году долю автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп населения, планируется довести до 23,8% от общего количества такой техники, трамваев - до 18,1%, троллейбусов - до 40,4%", - добавили в министерстве.

Новый документ должен заменить приказ Минтранса №347, действующий с 2015 года, который утратит силу в январе 2021 года.