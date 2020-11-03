Кабмин создал федеральный центр лекарственного обеспечения граждан

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство России создало федеральный центр лекарственного обеспечения граждан, который будет заниматься закупкой медикаментов в рамках федеральных программ, вести мониторинг и прогнозировать потребность в лекарствах. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"В России появится федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что центр будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, закупкой препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

Организация будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребность в медикаментах в регионах. "Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв", - поясняют в кабмине.

Минздраву России поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав. Согласно тексту распоряжения, предельная штатная численность работников составляет 45 человек в 2020 году и 95 человек начиная с 2021 года.