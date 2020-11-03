Более тонны пластиковых отходов отправили на переработку по проекту Ленинградской АЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Более тонны отходов из пластика отправили на вторичную переработку по проекту Ленинградской АЭС (ЛАЭС, филиал АО "Концерн Росэнергоатом", входит в электроэнергетический дивизион Росатома) "Экоград". Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе концерна.

"Более тонны пластиковых отходов отправлено на вторичную переработку благодаря проекту ЛАЭС "Экоград". За год проект собрал и отправил на вторичную переработку более тонны пластика", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, суть комплексного проекта "Экоград" - организация системы раздельного сбора твердых бытовых отходов, в том числе и одноразовой пластиковой тары, в Сосновом Бору Ленинградской области. Сейчас на некоторых улицах города организованы постоянно функционирующие места по сбору пластика. В планах проекта - установка таких пунктов на всех 70 мусорных площадках Соснового Бора.

"В своей просветительской части проект представлен максимально интерактивно, а значит и увлекательно для общества - в игровом формате "Экотира". Цель игры-акции по своей сути - это принести в "Экотир" пластиковую бутылку и получить за нее возможность выстрелить в эту бутылку из пневматической винтовки. Баллы за участие можно копить для обмена их на призы от ЛАЭС", - процитировали в пресс-службе инструктора учебно-тренировочного центра ЛАЭС Владислава Королева.

Экологический просветительский проект "Экоград" ЛАЭС вошел в число победителей конкурса "Чистая энергия. Атомный контекст", посвященного 75-летию атомной промышленности России.