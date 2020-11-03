Телебашни в городах России включат праздничную подсветку в День народного единства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Праздничную подсветку включат на телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) в День народного единства 4 ноября. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в ТАСС.

"На медиафасадах Останкинской телебашни будет транслироваться российский триколор и надпись "День народного единства", - отмечается в сообщении.

Праздничная иллюминация также украсит телебашни в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Грозном, Ростове, Саранске, Нижнем Новгороде, Туле, Великом Новгороде, Кызыле, Воронеже, Рязани, Пензе, Нальчике, Ставрополе и Казани.

День народного единства в России отмечается 4 ноября с 2005 года.