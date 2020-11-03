В Великобритании зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса с мая

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа из-за заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, составило 397, что стало самым большим суточным приростом с конца мая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации.

Таким образом был превышен антирекорд 27 мая, когда за 24 часа было сообщено о смерти 422 пациентов. Абсолютный же антирекорд был установлен 21 апреля, когда за сутки было зафиксировано 1 224 летальных исхода.

Всего по состоянию на вторник число смертей достигло 47 250. За сутки болезнь была подтверждена у 20 018 человек, а общее число случаев инфекции еще на минувших выходных превысило миллион.

Власти Соединенного Королевства признали, что в ситуации развивающейся второй волны пандемии единственный способ предотвратить массовую смерть людей - объявить новый карантин. Он начнет действовать 5 ноября и должен продлиться до начала декабря.

В Англии, где проживают 84% населения 66-миллионной Великобритании, будут закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы и магазины, за исключением тех, что торгуют предметами первой необходимости. Будут разрешены встречи не более чем двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии будет рекомендовано оставаться дома, совершая лишь поездки на работу, к месту учебы или в случае крайней необходимости. Разрешены международные поездки по работе, однако выезжать в отпуск за границу или проводить его вне дома, не покидая страны, будет запрещено.

Власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. В настоящий момент они в основном строже, чем в Англии. За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы в размере от 200 до 6,4 тыс. фунтов (от 20 тыс. до 645 тыс. рублей) для физических лиц и от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов (от 100 тыс. до 1 млн рублей) - для юридических.