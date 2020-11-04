Эксперт: вероятность поражения легких у детей при COVID-19 составляет 2,4%

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вероятность поражения легких у детей при коронавирусной инфекции составляет 2,4% и увеличивается с возрастом. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Вероятность поражения легких не превышает 2,4% и с возрастом увеличивается", - сказал он.

Горелов также отметил, что симптомы коронавируса у детей и взрослых практически не различаются. "В большинстве случаев у детей болезнь протекает относительно легче, чем у взрослых. При этом симптомы практически не отличаются - может быть и температура, и кашель", - сказал он.

По словам эксперта, дети редко жалуются на потерю обоняния и вкуса, но в основном из-за того, что не очень понимают, как это объяснить. Меры профилактики коронавирусной инфекции для детей используются такие же, как и для взрослых. "Если появляются катаральные симптомы, то необходимо оставить ребенка дома", - подчеркнул эксперт.

Горелов пояснил, что специалисты ЦНИИ эпидемиологии провели анализ данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией за девять месяцев. Бессимптомное течение отмечалось у 32,3% детей, а легкое - у 49,9%. Тяжелые формы коронавирусной инфекции были лишь у 0,2%.