Аксенов: единство народов помогло победить весной 2014 года и помогает строить новый Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал единство народов основой воссоединения полуострова с Россией в 2014 году и главным ресурсом для развития региона сейчас.

"Именно единство всегда помогало нашему народу преодолевать тяжелые испытания, которых немало было в нашей истории, осваивать колоссальные пространства, совершать великие открытия, одерживать славные победы - боевые и трудовые, - заявил он в видеообращении в День народного единства на своей странице во "ВКонтакте". - Единство народов Крыма стало основой победы Крымской весны и нашего возвращения домой, в Россию. И сегодня единство и взаимопомощь помогают нам строить новый Крым и достойно отвечать на новые вызовы".

Он назвал победу ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году примером на все времена и для всех поколений. "Будущее России и Крыма в руках каждого из нас. Быть едиными в любви к Родине, быть верными заветам предков - вот наш долг перед страной, перед историей, перед потомками. В этом главный стратегический ресурс успешного развития нашей страны и нашей республики, главный источник нашей силы и уверенности в завтрашнем дне", - добавил Аксенов.

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, был включен в праздничный календарь в 2005 году в память о драматичном периоде отечественной истории, ставшем символом сплочения народа перед лицом внешних угроз. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов.