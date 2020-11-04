{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Источник: главный врач-пульмонолог Ставрополья умерла от осложнений после COVID-19

Ей было 59 лет

ПЯТИГОРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Главный врач-пульмонолог Ставропольского края Наталья Канукова умерла, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения края.

"Подтверждаем, что главный врач-пульмонолог Ставрополья умерла", - сказали в пресс-службе министерства. Кануковой было 59 лет.

Источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что причиной смерти стали осложнения после заражения коронавирусом.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 22 079 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 17 187 человек. В больницах региона умер 441 пациент с коронавирусом.

В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Теги
РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Мэр Киева Кличко рассказал, что вылечился после заражения коронавирусом
Он отметил, что чувствует себя хорошо и готов приступить к работе
Читать полностью