Источник: главный врач-пульмонолог Ставрополья умерла от осложнений после COVID-19

ПЯТИГОРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Главный врач-пульмонолог Ставропольского края Наталья Канукова умерла, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения края.

"Подтверждаем, что главный врач-пульмонолог Ставрополья умерла", - сказали в пресс-службе министерства. Кануковой было 59 лет.

Источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что причиной смерти стали осложнения после заражения коронавирусом.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 22 079 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 17 187 человек. В больницах региона умер 441 пациент с коронавирусом.

В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.