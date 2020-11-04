Путин по традиции в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил в среду цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Традиционная церемония с участием главы государства приурочена к отмечаемому в РФ 4 ноября Дню народного единства.

Вместе с Путиным в возложении цветов приняли участие представители молодежи из военно-патриотического центра "Вымпел" и "Поискового движения России". Обычно в этой церемонии участвовали также представители религиозных конфессий, однако на этот раз общение президента с ними состоится позже в режиме видеоконференции.

Также в среду глава государства послушает обновленный звон колоколов на Спасской башне и посетит новый Музей археологии Чудова монастыря на территории Кремля.

День народного единства отмечается в современной России с 2005 года. Праздник был установлен в память об освобождении Москвы в 1612 году народным ополчением от польских интервентов в период Смутного времени. Возглавили народное ополчение земский староста Минин и воевода князь Пожарский.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации большинство мероприятий по случаю Дня народного единства проходит в онлайн-формате.