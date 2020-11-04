В Петрозаводске открылся Дом дружбы народов Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 ноября. /ТАСС/. Дом дружбы народов Карелии начал работать в День народного единства в Петрозаводске. Площадку для встреч и работы бесплатно будут предоставлять республиканским НКО, в том числе национальным обществам, сообщил в среду ТАСС министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев.

"Дом дружбы народов Карелии - это, в первую очередь, ресурсный центр для всех национальных общественных объединений республики и города. Уверен, что наша совместная работа внесет значительный вклад в сохранение межнационального мира и согласия в Карелии. Работа Дома дружбы начинается уже сегодня: общественные объединения могут проводить свои мероприятия на базе ресурсного центра с учетом действующих ограничений", - сказал он.

Как отметили в республиканском министерстве, торжественную церемонию открытия площадки для национальных сообществ, намеченную на 4 ноября, пришлось отложить на неопределенный срок в связи ограничениями, введенными в Карелии для борьбы с коронавирусом. Однако Дом дружбы уже начал принимать заявки на проведение собраний, творческих встреч и годовых собраний при соблюдении необходимых мер предосторожности: до конца года здесь планируют собраться представители Общества вепсской культуры, Содружества народов Карелии, а также национально-культурной автономии немцев.

Дом дружбы народов Карелии создан на базе издательства "Периодика", специализирующегося на выпуске газет и журналов на карельском, вепсском и финском языках. Он включает в себя четыре помещения: конференц-зал, зал заседаний, комнату переговоров и звукозаписывающую студию, которую тоже можно будет использовать безвозмездно. "В будущем планируется открытие второй очереди - еще одного конференц-зала", - отметили в пресс-службе.

По данным правительства региона, в республике представлены около 130 национальностей, а также зарегистрированы более 80 национальных сообществ. Согласно статистике, составленной по итогам всероссийской переписи населения в 2010 году, на территории республики проживало более 45,6 тыс. карелов, более 3,4 тыс. вепсов, а также более 8,5 тыс. финнов.