Картину Маковского "Воззвание Минина" воссоздали из фотографий 800 нижегородцев

ТАСС, 4 ноября. Картину художника Константина Маковского "Воззвание Минина" воссоздали из фотопортретов 800 нижегородцев ко Дню народного единства. Об этом сообщается в среду на сайте правительства Нижегородской области.

"В акции приняли участие более 800 нижегородцев. Ранее они отправили свои портреты, сделанные на однородном фоне. Затем дизайнер вручную создал мозаику из фотографий по мотивам монументальной картины Константина Маковского", - отмечается в сообщении.

Нижегородцы и гости города могут увидеть мозаику, которая установлена на площади Минина и Пожарского, до 11 ноября. Кроме того, картина размещена на сайте празднования Дня народного единства в регионе.

Как отметили в пресс-службе, в среду в Нижегородском государственном художественном музее, где хранится оригинал полотна, будет открыт обновленный зал Маковского с VR-экспозицией, которая позволит совершить виртуальную экскурсию по картине "Воззвание Минина".

Эта картина считается самым большим произведением российской станковой живописи на историко-патриотическую тему. Ее размер - 698 на 594 см, Маковский работал над ее замыслом и воплощением около 20 лет и завершил в 1896 году. В том же году полотно было впервые показано на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Картина, которая содержит более 100 персонажей, посвящена созданию Нижегородского ополчения.