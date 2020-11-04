Участниками международного инклюзивного слета "Тетрадка Дружбы" стали более 500 человек

ПЕРМЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Международный инклюзивный слет "Тетрадка Дружбы" в одиннадцатый раз открылся в Перми, в этом году он проходит в дистанционном формате. Участниками мероприятия стали более 500 человек из разных регионов России и стран мира, в течение нескольких дней они обменяются опытом по реализации инклюзивных программ, познакомятся с технологиями по формированию доступной среды, добровольчества и работы в интегрированных группах, сообщила журналистам в среду пресс-служба Национальной ассоциации развития образования "Тетрадка Дружбы".

"Слет "Тетрадка Дружбы" - одно из самых крупных мероприятий по формированию инклюзивного пространства для детей и молодежи в России. Мероприятие проводится ежегодно с 2010 года. В этом году слет состоится в онлайн-формате. В адрес организаторов мероприятия поступило более 500 заявок из четырех стран мира и 47 регионов России. Площадка слета объединяет инициативных школьников, молодежных лидеров, социальных инноваторов, представителей образовательных учреждений и некоммерческого сектора", - сказано в сообщении.

В ходе слета, который продлится до 7 ноября, состоятся образовательные площадки, презентационные сессии, тренинги и мастер-классы.

Национальная ассоциация развития образования "Тетрадка Дружбы" - это некоммерческая организация, которая развивает инклюзивное общество, добровольчество и благотворительность за счет проектирования и поддержки социально-значимых инициатив детей и молодежи. "Тетрадка Дружбы" объединяет усилия представителей некоммерческих организаций, органов власти, бизнеса, образовательных учреждений, а также активных школьников и молодежных лидеров.